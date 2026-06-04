Сомалийската армия и милиции, свързани с опозицията, влязоха в престрелка в Могадишу

Правителствени войски и съюзнически на опозицията милиции си разменяха огън през нощта и тази сутрин в сомалийската столица Могадишу, при което бяха нанесени щети на имущество, а някои цивилни бяха принудени да бягат, съобщи Ройтерс.

Насилието избухна преди планирани за днес протести срещу решението на президента Хасан Шейх Мохамуд да остане на поста след изтичането на мандата му миналия месец. През март парламентът подкрепи конституционни промени, които биха могли да позволяват на Мохамуд да удължи мандата си с една година и да отложи изборите,пише БТА.

Боевете започнаха около 17:00 ч. вчера и продължиха до тази сутрин, като хиляди правителствени войници бяха разположени в районите Хоулвадаг и Абдиасис в Могадишу, където влязоха в престрелки с милиции, подкрепящи опозицията, съобщи Ройтерс.

Министрите на информацията и отбраната на Сомалия не можаха да бъдат открити за коментар, тъй като не вдигнаха телефоните си и не отговориха на съобщенията, изпратени на телефоните им, посочва Ройтерс.

Най-малко две бронирани машини са изгорели, каза очевидец пред Ройтерс.