Четирима души бяха убити при украински атаки с дронове в Крим

Най-малко четирима души бяха убити при нови украински атаки с дронове в Крим, заяви днес назначеният от Москва лидер на местните власти Сергей Аксьонов, цитиран от ДПА.

В своя публикация в "Телеграм" Аксьонов добави, че девет души са били ранени при атаките. Първоначално той бе съобщил за трима убити и седем ранени, но по-късно каза, че още един човек е бил убит и двама са били ранени при украински удар с дрон по местен пътнически влак, пише БТА.

Русия анексира Крим през 2014 г. в нарушение на международното право и го използва като плацдарм за войските си в Украйна, посочва ДПА. Украйна твърди, че основната цел на ударите ѝ да бъдат прекъснати военните маршрути за снабдяване.

Украйна се отбранява от пълномащабна руска инвазия вече повече от четири години, отбелязва ДПА.