Мадяр: Унгария има нужда от силни съюзници

Унгарският народ добре осъзнава, че страната може да бъде успешна единствено ако е силен съюзник и надежден партньор , заяви унгарският премиер Петер Мадяр в речта си по повод отбелязването на Националния ден на единството в Будапеща, цитиран от унгарската новинарска агенция МТИ.

По думите му Унгария се нуждае от добри отношения със съседните държави, но през последните години това невинаги е било така, като диалогът с някои от най-важните съюзници на страната, включително държавите от Вишеградската четворка, е бил прекъснат.

Мадяр обяви, че на 23 юни Будапеща ще бъде домакин на среща на премиерите от Вишеградската четворка, с което ще бъде даден нов тласък на това дългогодишно партньорство, чиито корени датират от векове, пише БТА.

Според него сътрудничеството във формата е от ключово значение за защитата и прокарването на унгарските интереси отвъд реалните мащаби на страната. Той подчерта, че правителството ще работи и за разширяване на сътрудничеството с други държави, сред които Австрия, Словения, Румъния и Хърватия, както и с по-големи европейски сили като Германия.