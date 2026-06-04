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КМГ: 166 чуждестранни компании получиха одобрение за пилотно предоставяне на телекомуникационни услуги с добавена стойност в Китай

КМГ

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Снимка: Китайска медийна група

Министерството на промишлеността и информационните технологии съобщи, че от февруари 2025 г., когато бяха издадени първите одобрения за пилотно предоставяне на телекомуникационни услуги с добавена стойност, 166 чуждестранни предприятия са получили одобрение. По налични данни в момента в страната има над 3100 телекомуникационни компании с чуждестранни инвестиции, чиято дейност обхваща всички 10 вида телекомуникационни услуги с добавена стойност, включени в „Каталога за класификация на телекомуникационните услуги".

Предприятията, получили разрешение за пилотно предоставяне на телекомуникационни услуги с добавена стойност, могат съгласно закона в страната да развиват дейност в области като интернет центрове за данни, услуги за достъп до интернет и информационни услуги, като по този начин предоставят на китайските потребители по-разнообразни телекомуникационни услуги и продукти.

Министерството на промишлеността и информационните технологии заяви, че ще продължи да насърчава отварянето на телекомуникационния сектор към чуждестранни инвестиции и ще подкрепя навлизането на повече чужди компании, отговарящи на изискванията на телекомуникационния пазар в страната.

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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