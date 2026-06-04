Наскоро на пленарното заседание на Европейската комисия бяха обсъдени отношенията с Китай, като бяха изразени мнения, че състоянието на търговията и инвестициите между Китай и ЕС е неустойчиво и че ЕС трябва да „намали рисковете" по отношение на Китай. Очаква се, че в средата на юни ЕС ще въведе нови инструменти за ограничаване на търговията с Китай по време на срещата на Г-7 и лятната среща на върха на организацията.

В същото време последното проучване на Европейската търговска камара в Китай показва, че 68% от европейските предприятия са избрали да запазят или разширят дейността си в Китай, а близо една трета от тях ще задълбочат локализацията си в страната. Изглежда, че „намаляването на риска" не е станало реална опция за европейските компании.

Във връзка с това говорителката на Министерството на външните работи на Китай Мао Нин заяви, че все повече европейски предприятия избират да се фокусират върху Китай и да разширяват дейността си в страната, което само по себе си е най-силният отговор на т.нар. „намаляване на риска". Икономическото и търговското сътрудничество между Китай и ЕС се основава на общи интереси и по същество е резултат от съвместното действие на сравнителните предимства и пазарната конкуренция. Взаимното допълване на предимствата не е риск, а сближаването на интересите и не е заплаха, подчерта тя.