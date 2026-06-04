САЩ и Нигерия напреднаха в борбата срещу тероризма

САЩ потвърдиха ангажимента си към сътрудничеството с Нигерия в борбата срещу тероризма, като посочиха неотдавнашни съвместни операции срещу структури на групировката "Ислямска държава", предаде нигерийската агенция НАН.

Американският държавен секретар Марко Рубио заяви, че службите за сигурност на Вашингтон и Абуджа наскоро са предприели съвместна операция, при която е бил ликвидиран високопоставен командир от "Ислямска държава", действащ от територията на Нигерия.

Рубио отбеляза, че изразяваните през последните години опасения относно насилието срещу християнски общности в Нигерия са допринесли за задълбочаване на сътрудничеството между двете държави в областта на сигурността, пише БТА.

"По отношение на Нигерия, където мнозина бяха силно обезпокоени от насилието срещу християни, сега активно си сътрудничим с нигерийското правителство и силите за сигурност в борбата срещу тероризма", заяви той и добави, че партньорството е започнало да дава конкретни резултати.

Изявленията на държавния секретар подчертават засилващото се сътрудничество между Вашингтон и Абуджа на фона на продължаващите заплахи от екстремистки групировки в Западна Африка и региона на Сахел, отбелязва НАН.

Нигерия остава в центъра на регионалните усилия за борба с тероризма, насочени срещу групировки като "Боко Харам", "Ислямска държава в Западна Африка" и други въоръжени екстремистки организации. Страната последователно настоява за по-тясно международно сътрудничество за противодействие на тероризма, незаконния трафик на оръжие и трансграничната организирана престъпност.

До изявлението на Рубио се стига на фона на засиленото международно внимание към проблемите със сигурността в района на езерото Чад, Сахел и други части на Западна Африка. САЩ и Нигерия поддържат дългогодишно партньорство в областта на сигурността, мироопазващите операции, икономическото развитие и демократичното управление. Според Вашингтон Нигерия продължава да играе ключова роля за гарантирането на стабилността, мира и усилията за борба с тероризма на африканския континент, отбелязва агенцията.