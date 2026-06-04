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КМГ: МВнР: Китайските политики за индустриални субсидии стриктно спазват правилата на СТО

КМГ

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Снимка: Китайска медийна група

Организацията за икономическо сътрудничество и развитие публикува доклад, в който се посочва, че растежът в 15-те ключови индустриални области в Китай, включително автомобилостроене, корабостроене и слънчева енергия, се дължи на субсидии. Генералният секретар на организацията обяви, че мащабните устойчиви индустриални субсидии са сформирали несправедливо конкурентно предимство и водят до излишък на производствени мощности. Относно това говорителката на китайското Външно министерство Мао Нин заяви, че китайските политики за индустриални субсидии са отворени, справедливи и стриктно спазват правилата на СТО. Тя добави, че конкурентоспособността на китайските предприятия не е от субсидии, а от силно пазарно ориентирана конкуренция, устойчиви технологически иновации, глобално присъствие на предприятията и огромен пазар. Мао Нин допълни, че политиките на индустриалните субсидии са универсални сред държавите по света и е важното те да отговарят на правилата на СТО. Мао Нин се надява, че международните организации ще играят конструктивна роля, а не обратното.

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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