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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22976658 www.24chasa.bg

КМГ: Уан И се срещна с кандидата за следващ генерален секретар на ООН Мишел Бачелет

КМГ

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Снимка: Китайска медийна група

На 4 юни китайският външен министър Уан И се срещна в Пекин с гостуващия бивш президент на Чили Мишел Бачелет, която е кандидат за поста генерален секретар на ООН.

Бачелет представи гледната си точка към международната ситуация и ролята на ООН в международните работи и заяви, че ООН е необходимата платформа на международната общност за справянето с глобалните предизвикателства. Тя потвърди позицията за спазването на политиката на „един Китай" и изрази желанието си за съвместното засилване на статута и ролята на ООН с Китай и всички страни по света.

Уан И заяви, че Китай винаги полага усилия за поддържането и изграждането на делата на ООН и ще участва в изборите на следващия генерален секретар на ООН, за да насърчи възстановяването на гласа и жизнеността на ООН в справянето с бъдещите предизвикателства.

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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