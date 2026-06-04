КМГ: Уан И се срещна с кандидата за следващ генерален секретар на ООН Мишел Бачелет

На 4 юни китайският външен министър Уан И се срещна в Пекин с гостуващия бивш президент на Чили Мишел Бачелет, която е кандидат за поста генерален секретар на ООН.

Бачелет представи гледната си точка към международната ситуация и ролята на ООН в международните работи и заяви, че ООН е необходимата платформа на международната общност за справянето с глобалните предизвикателства. Тя потвърди позицията за спазването на политиката на „един Китай" и изрази желанието си за съвместното засилване на статута и ролята на ООН с Китай и всички страни по света.

Уан И заяви, че Китай винаги полага усилия за поддържането и изграждането на делата на ООН и ще участва в изборите на следващия генерален секретар на ООН, за да насърчи възстановяването на гласа и жизнеността на ООН в справянето с бъдещите предизвикателства.