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КМГ: 12,9 млн. китайски ученици ще се явят на ежегодния приемен изпит за висше образование

КМГ

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Снимка: Китайска медийна група

Общо 12,9 млн. китайски ученици ще се явят на тазгодишния национален приемен изпит за висше образование, известен още като „гаокао", който започва на 7 юни, съобщи в сряда Министерството на образованието.

Тази цифра отбелязва лек спад в сравнение с миналогодишния брой от 13,35 млн. участници.

Министерството заяви, че местните власти ще получат указания да поддържат сигурна онлайн среда за изпита, както и безопасна и подредена обстановка около изпитните центрове.

Ще бъдат стартирани специални кампании за борба с продажбата на устройства за измама, измамите с фалшиви самоличности и нерегламентираните практики на институциите за подготовка и обучение за изпита, заяви министерството.

Министерството също така ще насочва местните власти в предотвратяването и борбата с високотехнологичните измами и активно ще насърчава използването на интелигентни системи за наблюдение и проверка.

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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