КМГ: Пекин създава иновационен център за космически изчислителни технологии

Пекин одобри създаването на първия в столицата иновационен център за космически изчислителни технологии, който ще обедини цялата производствена верига в тази област и ще даде тласък на развитието на сектора на сателитния интернет на нещата, съобщава списание „Science and Technology Daily"

Иновационният център е определил шест основни области на изследване и ще бъде официално открит в края на юни. Космическите изчисления се отнасят до една нововъзникваща изчислителна парадигма, която разгръща възможности за обработка на данни, съхранение, интелигентен анализ и вземане на решения на орбитални платформи като спътници и космически станции.

Иновационният център се ръководи съвместно от Пекинския университет по пощи и телекомуникации и водещи предприятия в сектора на космическите изчисления.

Пекин е дом на най-пълната верига от аерокосмически и изчислителни индустрии в страната, заяви Уан Шангуан, декан на Факултета по компютърни науки в университета. Той добави, че градът обединява компании за ракети и спътници, големи моделиращи фирми и предприятия за чипове, предоставяйки уникална основа за развитието на космическите изчисления.