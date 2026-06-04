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Мицотакис ще разговаря по темите отбрана, енергетика и транспорт при визитата си в София

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Кириакос Мицотакис Снимка: СНИМКА: Екс/Kyriakos Mitsotakis

Гръцкият премиер Кириакос Мицотакис се очаква да постави акцент върху отбраната, енергетиката и транспортната свързаност при днешното си посещение в София, пише електронното издание на в. „Та Неа" в материал по темата.

В публикацията се посочва, че след срещата на Мицотакис с българския премиер Румен Радев са предвидени разговори между делегациите на двете страни и съвместни изявления пред медиите, пише БТА.

Изданието отбелязва, че Атина отдава голямо значение на задълбочаването на отношенията с България в условията на геополитическите предизвикателства пред Европа и региона. Очаква се по време на разговорите да бъде поставен акцент върху противовъздушната отбрана и енергетиката – области, в които Гърция се стреми да играе водеща роля в Югоизточна Европа, пише „Та Неа".

Според изданието гръцката страна търси възможности за по-нататъшно сътрудничество по проекти за свързаност в енергетиката, включително по т.нар. Вертикален газов коридор, както и в транспортния сектор.

В публикацията се припомня, че през март Гърция е оказала съдействие за противовъздушната отбрана на България по искане на София. Изданието посочва, че батарея „Пейтриът", предназначена за противоракетна защита на значителна част от българската територия, е била разположена в Северна Гърция.

Гръцките медии припомнят също че гръцкият министър на отбраната Никос Дендиас при предишни контакти в София е говорил за „обща воля на Гърция и България за задълбочаване на двустранното отбранително сътрудничество", особено в сферата на иновациите и развитието на европейската отбранителна индустрия.

След посещението си в София Мицотакис се очаква да отпътува за Тиват, Черна гора, където ще участва в среща на лидери от Европейския съюз и страните от Западните Балкани.

Кириакос Мицотакис

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