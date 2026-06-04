Турция разследва 7 фирми за злоупотреби с шенгенски визи

Турското министерство на търговията е започнало служебни разследвания срещу седем фирми, осигуряващи подкрепа при кандидатстване за шенгенски визи, заради съмнения за използване на автоматизиран софтуер за монополизиране на часовете за записване и извличане на незаконни печалби от кандидатстващи за визи, съобщава сайтът „Тюркийе тудей".

Новината е потвърдена от турския министър на търговията Йомер Болат в писмен отговор до депутат от турската партия „Нов път" (Yeni Yol Partisi), който сигнализирал за проблема.

В писмения си отговор Болат посочва, че през последните пет години турските власти са получили повече от 150 сигнала за подобни нарушения, а над 1000 случая, включващи жалби срещу фирми от този сектор, са достигнали до турските съдилища, пише БТА.

По информация на „Тюркийе тудей" схемата, заради която седемте фирми са разследвани, е популярна и в други страни, чиито граждани кандидатстват за визи. Тя включва употребата на автоматизиран софтуер за бързо запазване на ограничения брой часове, които различните визови центрове отпускат. След „изчерпването" на часовете посредническите фирми остават единствения вариант на гражданите да кандидатстват за виза, като изискват допълнителни такси в замяна на услугата.

В писмения си отговор Болат признава, че в момента в Турция не съществува конкретна регулаторна рамка, която да урежда как фирмите-посредници за визи определят цените на услугите си, условията за възстановяване на суми или изпълнението на задълженията им за разкриване на информация към потребителите, като тази празнина е оставила кандидатстващите за виза без формална протекция.

По данни на Европейския съюз (ЕС) Турция се нарежда на второ място по брой подадени заявления за шенгенски визи през 2025 г., като през миналата година малко над 1,2 милиона турски граждани са подали заявления за визи за Шенгенското пространство.