Въоръжени мъже отвлякоха 7 студенти от общежитие в Северозападна Нигерия

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Въоръжени мъже нахлуха в общежитие извън университетски кампус в северозападната част на Нигерия и отвлякоха седем студенти, предаде Асошиейтед прес, позовавайки се на местните власти.

Нападението е станало вчера сутринта в района на Каура Намода в разтърсвания от конфликти северозападен щат Замфара, съобщи говорителят на полицията Язид Абубакар.

Един от учащите е успял да избяга и е задържан, пише БТА.

Абубакар заяви, че все още не е ясно къде са отведени студентите, но се полагат усилия за спасяването на останалите шестима.

Замфара е зона на действие на въоръжени банди, които извършват отвличания с цел откуп, като през последните години отвличанията на студенти и ученици в цялата страна се увеличават.

От 2014 г. – когато в щата Борно бяха отвлечени над 200 ученички от града Чибок – са отвлечени най-малко 1900 ученици от 20 учебни заведения, по данни на местното издание "Премиум Таймс".