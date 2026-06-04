Антонио Коща: Вратата за Сърбия в ЕС е отворена

Председателят на Европейския съвет Антонио Коща, който снощи пристигна в сръбската столица Белград, заяви днес на съвместна пресконференция със сръбския президент Александър Вучич, предавана онлайн, че вратата на ЕС остава отворена, а темпото на напредък зависи от Сърбия.

Коща заяви, че е дошъл на посещение в Белград, за да потвърди трайния ангажимент на ЕС към европейската перспектива на Сърбия. Той определи разширяването като геостратегическа необходимост за Европа и подчерта, че то се основава на изграждането на доверие.

По думите му пътят пред сърбите е труден, но е ясен и те трябва да се съсредоточат върху три основни приоритета.

„Трябва да се съсредоточим върху насърчаването на добросъседски отношения, хармонизирането с политиките на ЕС и прилагането на текущите реформи", каза Коща, цитиран от БТА.

„Насърчаваме ви да продължите да работите бързо по реформите в областта на върховенството на закона, включително прилагането на препоръките на Венецианската комисия относно законите, свързани със съдебната власт, а именно съдебната система и прокуратурата, както и свободата на медиите, където е необходимо да се осигури създаването на благоприятна среда за медиите и създаването на нов Съвет за наблюдение на електронните медии по прозрачен и приобщаващ начин. И накрая, реформиране на изборното законодателство преди провеждането на следващите избори", каза Коща.