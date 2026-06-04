Абас Арагчи: Размяната на съобщения между Иран и САЩ продължава

Иранският външен министър Абас Арагчи заяви, че между Иран и Съединените щати продължава непряка размяна на съобщения, въпреки че в момента не се водят официални преговори между двете страни, предаде иранската агенция ИРНА.

В интервю за ливанската телевизия "Ал Маядин" Арагчи посочи, че сред последните контакти са били и съобщения, свързани с необходимостта от предотвратяване на евентуална израелска атака срещу Бейрут. По думите му Техеран разглежда случващото се в Ливан като част от по-широкия регионален конфликт, в който участват Иран, Съединените щати и Израел. Арагчи подчерта, че всяко бъдещо споразумение за прекратяване на войната трябва да включва спиране на бойните действия на всички фронтове, включително в Ливан. Според него Ливан понася тежки последици от конфликта и не може да бъде изключен от преговорите за прекратяване на огъня.

Министърът заяви, че Иран последователно защитава позицията, че прекртяването на военните действия трябва да обхваща както самия Иран, така и всички свързани регионални фронтове.

Арагчи твърди, че неотдавнашен планиран мащабен израелски удар срещу Бейрут е бил предотвратен благодарение на комбинация от действия на ливанската съпротива, иранската военна готовност, дипломатически усилия и натиск от други държави в региона. По думите му Техеран е предупредил Вашингтон, че подобна атака би довела до фактически край на примирието и може да предизвика ответна реакция от страна на иранските въоръжени сили.

Иранският външен министър заяви още, че страната му е готова да реагира при всяко бъдещо нарушение на примирието.

В същото време той подчерта, че комуникационните канали със САЩ остават отворени. Макар през последните дни да не е постигнат значителен напредък, двете страни продължават да преразглеждат съществуващите рамки за диалог. Според Арагчи преговорите биха могли да бъдат възобновени, ако условията станат благоприятни и ако това отговаря на националните интереси на Иран, правата на неговите граждани и усилията за прекратяване на конфликтите в Иран и Ливан.

Коментирайки риска от нова ескалация, той заяви, че последните събития са показали военните способности и националното единство на Иран. По думите му предположенията на западни държави за отслабване на Иран са се оказали погрешни. Той обаче подчерта, че Техеран не търси нова война и предпочита "достоен мир".

Арагчи отхвърли твърденията, че Иран използва ситуацията в Ливан като инструмент в собствените си преговори. Според него връзката между двата конфликта е била създадена от Израел чрез разширяването на военните операции срещу Ливан.

Той добави, че устойчивото прекратяване на войната трябва да включва както прекратяване на бойните действия, така и край на окупацията на ливански територии.

Министърът похвали и устойчивостта на "Хизбула" след убийството на дългогодишния лидер на движението Хасан Насралла. Той изрази доверие в настоящия генерален секретар на организацията Наим Касем, съобщава БТА.

В заключение Арагчи заяви, че Иран се стреми към отношения с Ливан, основани на взаимно уважение. Той уточни, че иранското посолство действа в рамките на официалните дипломатически отношения между двете държави.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и ИРНА)