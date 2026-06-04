Поредна вечер на протести в Тирана заради мегапроект, свързван с фамилия Тръмп

За четвърта поредна вечер хиляди албански граждани излязоха на протест в албанската столица Тирана срещу проект за застрояването на защитени зони, част от намиращия се на южното албанско крайбрежие полуостров Звърнец, предаде АТА.

Протестиращите се събраха вчера вечерта на площад „Скендербег“ в центъра на Тирана и проведоха шествие до офиса на албанския премиер Еди Рама, носейки плакати и албански знамена. По време на шествието се стигна и до сблъсъци между демонстранти и полиция, тъй като органите на реда бяха поставили бариери по маршрута. В крайна сметка бариерите бяха премахнати, а протестиращите стигнаха до офиса на Рама, където завърши техният протест.

До момента протестиращите са представили няколко искания към правителството на страната: оставка на министър-председателя; анулиране на проекта за застрояването на Звърнец; отмяна на статута и правната рамка, свързани със стратегическите инвеститори и анулиране на изменения в няколко закона, свързани със защитените територии и културното наследство на Албания.

Миналата събота по време на протест срещу изграждането на курорт в Звърнец избухнаха сблъсъци, при които служители на частна охранителна компания упражниха насилие срещу протестиращ, съобщава БТА. В четирите вечери след случката в албанската столица Тирана се проведоха протести срещу проекта, който според албанските медии е ръководен от инвестиционната компания на Джаред Къшнър – зетя на американския президент Доналд Тръмп – „Афинити Партнърс“ (Affinity Partners).

В свое изявление вчера албанският премиер Еди Рама заяви, че няма намерение да се откаже от проекта и определи случващото се като „хибридна война“ срещу Албания.