ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Захари Каменов стигна „Бреговете на Итака" в арт г...

Времето София 21° / 21°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22977968 www.24chasa.bg

ЕК продължава наказателната процедура срещу България за въвеждането на европейските правила за правна помощ

2308
ЕК продължава наказателна процедура срещу Българи и Полша

Европейската комисия съобщи, че продължава наказателните процедури срещу България и Полша, и започва процедура срещу Португалия, заради непълното въвеждане на правилата на ЕС за правната помощ.

В съобщението се пояснява, че трите държави не са въвели правилно разпоредбите на ЕС, свързани с правната помощ за заподозрени и обвиняеми по наказателни дела. Правото на ЕС осигурява защита на основните права на заподозрените и обвиняемите, включително на издирваните с европейска заповед за задържане.

В България и Полша достъп до правна помощ се предоставя само на официално обвинените по наказателни дела, но не и на заподозрените в извършването на престъпление. Това е в противоречие с приложното поле на европейските правила, уточнява ЕК, цитирана от БТА.

Комисията започна процедурата срещу нашата страна през ноември 2025 г. и днес предприема следващата стъпка. Засегнатите държави разполагат със срок от два месеца, за да отговорят и да отстранят посочените недостатъци. При липса на задоволителен отговор ЕК може да реши да предаде България и Полша на Съда на ЕС, се допълва в съобщението.

ЕК продължава наказателна процедура срещу Българи и Полша

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание