В Нидерландия задържаха 4-ма мъже, упоявали и насилвали жени

Нидерландската полиция задържа четирима мъже в рамките на мащабно разследване по обвинения, че са упоявали и насилвали сексуално свои познати жени, след което са споделяли видеозаписи от насилието – случай, напомнящ преживяното от французойката Жизел Пелико, предаде Асошиейтед прес.

Заподозрените, чиито самоличности не бяха разкрити в съответствие с нидерланските правила за защита на личните данни, бяха задържани, след като в рамките на два дни миналата седмица полицията, действайки въз основа на информация, споделена от властите в Германия и Великобритания, претърси няколко адреса в Нидерландия, съобщиха органите на реда.

„Информацията сочи, че вероятно голям брой жени в Нидерландия са били упоени от някого от най-близкия им кръг. След това с жертвите са били извършвани сексуални действия, които са били заснемани", заяви полицията. Те добавиха, че мъжете са заподозрени в използване на чат групи в социалните медии за споделяне на изображения на сексуално насилие и информация за най-добрите начини за упояване на хора, пише БТА.

Точният брой на малтретираните засега е неизвестен. Полицията се опитва да идентифицира жертвите въз основа на изображения от телефони и компютри, иззети при серия акции миналата седмица.

„Но това, което е ясно, е, че това е случай с огромно въздействие", заяви Милу ван дер Колк от отдела за борба със сексуални престъпления в Ротердам. „Като жертва може да не знаете какво ви се е случило, защото може да сте били упоени и да сте били в безсъзнание. Новината, че вашият партньор или познат може да ви е упоил и може би дори да ви е изнасилил или да е опитал да го направи, може да напълно да преобърне живота ви."

Полицията не изключва възможността за нови арести в рамките на разследването.

През декември 2024 г. бившият съпруг на Жизел – Доминик Пелико и още 50 мъже бяха осъдени, за това, че в продължение на десетилетие системно са я изнасилвали, между 2011 и 2020 г., докато тя е била под въздействието на наркотици. Той получи присъда от 20 години затвор, а останалите обвиняеми получиха затвор от три до 15 години. Доминик Пелико, за когото Жизел Пелико беше омъжена в продължение на почти 50 години, призна, че в продължение на години е слагал приспивателни в храната и напитките ѝ, за да може да я изнасилва и да кани други мъже да правят същото.