2,5 г. затвор за президента на Фенербахче заради подстрекателство към незаконни залагания

Президентът на турския футболен клуб Фенербахче Садетин Саран днес бе осъден на две години и половина затвор по обвинение в подстрекателство към незаконни залагания, което е част от предприетите миналата есен мащабни разследвания на Турската футболна федерация (TФФ) срещу незаконните залагания в турския футбол, съобщи сайтът Хаберлер.

По информация на медията обвиненията срещу Саран произтичат от твърдения, че по време на мачове са били излъчвани незаконни реклами за залагания чрез медийна група, която той притежава, пише БТА.

В рамките на мащабните разследвания на ТФФ миналата година бяха задържани редица футболисти, мениджъри, съдии и собственици на клубове, обвинени в участие и връзки с незаконни залагания. Заради разследванията миналата година Федерацията отстрани и повече от 150 футболни съдии, а през януари турските власти иззеха контрола над футболния клуб от Супер лигата Еюпспор, чийто президент също бе задържан заради незаконни залагания.