Вучич отива на срещата на върха в Черна гора въпреки предупреждение на службите, че е в опасност

Сръбският президент Александър Вучич заяви след среща с председателя на Европейския съвет Антонио Коща в Белград, че ще отиде в Черна гора за срещата на върха ЕС – Западни Балкани въпреки предупреждението на сръбските спецслужби, че животът му е в опасност. Той подчерта, че е важно за него да представлява Сърбия, както и че ще „каже всичко, което има да каже" в Тиват.

Вучич направи това изявление от Палатата на Сърбия по време на обща пресконференция с Коща, предавана онлайн.

Коща е на посещение в сръбската столица Белград като последна част от обиколката си в страните от Западните Балкани преди срещата на върха ЕС – Западни Балкани в югозападния черногорски град Тиват., пише БТА.

Александър Вучич заяви, че е дал думата на Антонио Коща и председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, че ще отиде в Черна гора за срещата.

„Относно (предупреждението от) Агенцията за сигурност и информация (БИА или сръбските спецслужби – бел. авт.), получих го писмено, прочетох го, разбира се, не съм я обсъждал с г-н Коща, отивам в Черна гора и е много важно за мен да представлявам Сърбия, така че всичко е в рамките на нормалното", каза Вучич на съвместна пресконференция с председателя на Европейския съвет .

"Ще се видим довечера в Черна гора, ако не представлявам хибридна заплаха", каза Вучич към Коща в края на речта си.

Президентът на Сърбия подчерта, че ще обсъжда други въпроси в Черна гора.

„Ще отида там долу и ще кажа всичко, което имам за тези различни игри, където Сърбия е представена като „малка Русия", а те са като балтийските страни, винаги заплашвани от нас и така нататък. Така че ще говоря за това, но в Черна гора", каза Вучич, който ще отпътува още тази вечер за Тиват.

Службата за връзки с медиите на президента обяви, че президентът Александър Вучич ще участва в срещата на върха ЕС – Западни Балкани, която ще се проведе в Тиват на 4 и 5 юни 2026 г.

По време на срещата на върха президентът Вучич ще проведе съвместна среща с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, председателя на Европейския съвет Антонио Коща, френския президент Еманюел Макрон и немския канцлер Фридрих Мерц.

Планирани са и двустранни срещи между президента Вучич и гръцкия премиер Кириакос Мицотакис, словашкия премиер Роберт Фицо, австрийския федерален канцлер Кристиан Щокер, ирландския премиер Майкъл Мартин и други участници в срещата на върха ЕС – Западни Балкани.