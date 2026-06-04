Поне четирима загинаха, след като самолет се разби в Хърватия

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Няколко души са загинали, след като лек самолет се разби край град Медулин в южната част на хърватския полуостров Истрия, съобщава ХИНА, позовавайки се на местната полиция.

Според местни медии са загинали четирима души, а други двама все още се издирват, пише БТА.

По първоначални данни полицията е получила сигнал около 11:20 часа местно време (12:20 българско), че малък самолет се е разбил между населените места Кащиюн и Медулин. Незабавно на мястото са били изпратени екипи на спешните служби.

"Всички спешни служби в момента са на терен, включително екипи на бърза помощ, пожарникари и полицейски служители, които предприемат мерки и действия в рамките на своите правомощия", заяви говорител на полицията.