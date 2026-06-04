КМГ: Интервю с Пламен Панчев, изпълнителен директор на „Тракия икономическа зона“ (Видео)

Г-н Пламен Панчев, председател на Българо-китайската асоциация за бизнес развитие и изпълнителен директор на „Тракия икономическа зона" (ТИЗ), който ръководи търговска делегация на посещение в Китай, даде интервю на Китайската медийна група (КМГ). В него той засегна теми като икономическото и търговското сътрудничество между Китай и България, китайско-европейските отношения и други теми. Повече, вижте във видеото.