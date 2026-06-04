Г-н Пламен Панчев, председател на Българо-китайската асоциация за бизнес развитие и изпълнителен директор на „Тракия икономическа зона" (ТИЗ), който ръководи търговска делегация на посещение в Китай, даде интервю на Китайската медийна група (КМГ). В него той засегна теми като икономическото и търговското сътрудничество между Китай и България, китайско-европейските отношения и други теми. Повече, вижте във видеото.
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22978545 www.24chasa.bg
КМГ: Интервю с Пламен Панчев, изпълнителен директор на „Тракия икономическа зона“ (Видео)
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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.