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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22978713 www.24chasa.bg

ЕК: България е на първо място по разходи за правосъдие

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ЕК

Европейската комисия представи днес годишната си оценка за състоянието на правосъдните системи в ЕС, които показват, че България е на първо място по разходи за поддръжка на съдилищата като дял от БВП - близо 0,7 на сто. Нашата страна е в средата на класацията, когато тези разходи се разпределят на глава от населението.

Цитирано е проучване на "Евробарометър" за доверието в съдебната система, според което около 35 на сто от българските граждани одобряват работата правосъдието, а онези, които нямат доверие, са посочили като основна причина политическата или икономическата намеса в работата на съдиите (61 на сто), както и статута на съдиите (52 на сто), който не им дава достатъчно независимост. По брой на съдиите България е на пето място в ЕС и на десето по брой на адвокатите, сочат данните, цитирани от БТА.

За последното десетилетие (2014-2024 г.) броят на заведените граждански, административни и търговски дела в България не се променя значително. България е втора в ЕС след Швеция по бързина на решаването на административни дела - за по-малко от година. Нашата страна е сред държавите от ЕС с най-малък брой "висящи" такива дела.

За 2024 г. у нас се отчита нарастване на продължителността на делата за пране на пари и по този показател нашата страна изостава над средното в ЕС. Същевременно в последните години България е на първо място в ЕС по бързина в решаването на дела за корупция.

ЕК

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