Иран е атакувал държавите от Персийския залив над 7000 пъти от началото на войната

Иранските атаки срещу държавите от Персийския залив достигнаха нови нива от началото на войната. Кувейт е една от най-силно засегнатите страни през последните седмици, пише в. "Аш Шарк ал Аусат". Нападенията продължават, въпреки примирието между Иран и САЩ, постигнато с посредничеството на Пакистан и влязло в сила през април.

Според обобщение на саудитското издание, направено след двата най-нови удара по Кувейт – на 28 май и отново в понеделник, и въз основа на официална информация и изявления на държавите от Съвета за сътрудничество в Персийския залив, броят на иранските атаки срещу страните членки от началото на войната на 28 февруари до началото на юни възлиза на около 7028. От тях 1716 са нападения с ракети и 5311 с дронове, пише БТА.

Фактът, че са използвани предимно дронове показва нарастващата зависимост на Техеран от нискобюджетни атаки с голям мащаб, отбелязва "Аш Шарк ал Аусат".

Нападенията продължават въпреки примирието. От обявяването му на 8 април са регистрирани над 215 ирански атаки, което подчертава продължаващото напрежение в региона. Противовъздушната отбрана на страните от залива е прехванала и унищожила повечето от тях.

Най-голям брой атаки са били насочени срещу Обединените арабски емирства (ОАЕ) – 2846, следвани от Саудитска Арабия с 1234. На трето място е Кувейт с 1194 атаки, което отразява неотдавнашния ръст на ударите срещу страната. Катар е на четвърто място със 737 атаки, следван от Бахрейн със 700, докато Оман е регистрирал най-малко – 26.