Пожар в дом за възрастни в Шри Ланка, има 20 загинали (Видео)

Дванадесет души загинаха, а други осем бяха ранени при пожар в нелегален дом за възрастни хора в западната част на Шри Ланка, съобщи полицията, цитирана от Асошиейтед прес и БТА.
Пожарът се е разразил снощи в дома в град Ангуруватота.
Общо 55 души са били спасени, съобщи говорителят на полицията Фредрик Вотлер, който уточни, че в дома са били настанени и хора с психически заболявания.
Директорът на дома бе арестуван по подозрение за предизвикване на смърт по непредпазливост, а по случая бе започнато разследване.
Чатура Михудум, директорът на Националния секретариат по въпросите за грижата за възрастни хора посочи, че заведението не е било официално регистрирано като дом за възрастни хора и е получавало предупреждения да спазва действащите законови разпоредби и правила.
Михудум допълни, че на мястото са били настанени твърде много хора. Легловата база е била предвидена само за 15 души, но вместо това в дома са живеели 71 възрастни.
Internacionales || TRAGEDIA EN SRI LANKA: INCENDIO EN ASILO DEJA 12 FALLECIDOS— InfoMundo (@NotiInfoMundo) June 4, 2026
Al menos 12 personas murieron y otras ocho resultaron heridas tras un incendio registrado en una residencia de ancianos en Sri Lanka, informaron las autoridades.
Además, 51 residentes fueron… pic.twitter.com/vyPERGPnuQ