Евакуираха 10 украински младежи от окупираните територии и Русия

Десет украинци на възраст 18-19 години бяха евакуирани от временно окупираните територии и Русия и се завърнаха в Украйна, предаде Укринформ, позовавайки се на съобщение в Телеграм от украинския омбудсман по правата на човека Дмитро Лубинец, цитиран от БТА.

„От март 2026 г. с помощта на службата на омбудсмана десет млади украинци успяха да напуснат временно окупираните територии и Русия и да се завърнат у дома в Украйна. Специални благодарности отправяме към международната компания МХП и нейния основател и главен изпълнителен директор Юрий Косюк. Благодарение на тяхната подкрепа евакуацията стана възможна“, написа Лубинец. Той уточни, че групата се състои от десет млади мъже и жени на възраст между 18 и 19 години.

„Въпреки че са прекарали години под окупация, те искат да учат в украински университети, да живеят в свободно общество и да изграждат кариерата си тук, в собствената си страна. За тях завръщането означава да получат възможност да определят собственото си бъдеще“, отбеляза омбудсманът.

Омбудсманът подчерта, че окупацията не се свежда до контролно-пропускателни пунктове и ограничения, а означава и живот без чувство за бъдеще. „Става въпрос за страх, за постоянното усещане, че избори, които правиш, воята свобода и дори мечтите ти вече не ти принадлежат. Ето защо всяко завръщане на нашите хора на територията, контролирана от Украйна, е толкова важно“.

Лубинец също припомни, че е имало няколко случая, в които украински деца са били върнати от Русия, след като са били осиновени там.