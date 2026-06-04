Далай Лама се прибира в Делхи за лечение на болно коляно

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Далай Лама ще пътува до Делхи от дома си в Северна Индия, където живее в изгнание, за лечение на лявото коляно, предаде ДПА, като се позова на канцеларията му.

Деветдесетгодишният духовен лидер на тибетските будисти през последните години изпитва редица проблеми със здравето, свързани с напредналата му възраст, което предизвиква тревоги сред последователите му по целия свят, припомня БТА.

Канцеларията му не даде подробности за процедурата за лечение на коляното, на която той ще се подложи, но каза, че след като се възстанови, той планира да прекара продължителен период от време в региона Ладах на Хималаите.

В Ладах, който граничи с Тибетската автономна област в Китай, се намират няколко древни манастира и там живее голяма тибетска будистка общност.

Лауреатът на Нобеловата награда за мир бяга от Тибет през 1959 г. след неуспешно въстание срещу управлението на Китай и оттогава живее в изгнание в Индия. В миналото той пътуваше по целия свят, проповядвайки помирение и мир, но напоследък ограничи международните си ангажименти заради напредналата си възраст и здравословни проблеми.

Миналата година Далай Лама каза, че се надява да доживее до 130 години и отново потвърди, че възнамерява да се прероди, както повелява тибетската будистка традиция.

Китай обаче отхвърля това негово твърдение и настоява, че има право да избере неговия приемник.