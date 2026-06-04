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Задържаха двама българи в Гърция за незаконен внос на пестициди

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Задържаха двама българи в Гърция за незаконен внос на пестициди с автобус Снимка: Архив

Двама български граждани, жена на 51 години и мъж на 52 години, са били задържани от гръцките власти в Серес за незаконен внос на големи количества препарати за растителна защита, съобщава регионалният сайт „Вория“.

Българите са били задържани на гръцка територия в сряда в туристически автобус малко след граничния преход Кулата/Промахон. При проверка било установено, че те пренасят 120 опаковки пестицид с вместимост от 1 литър всяка. В противоречие с гръцкото законодателство те имали етикети на чужд език и не били придружени с необходимите документи, пише БТА. 

Преписката срещу задържаните ще бъде изпратена в Първоинстанционната прокуратура в Серес.

Задържаха двама българи в Гърция за незаконен внос на пестициди с автобус Снимка: Архив

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