Ливанският президент: Надяваме се преговорите във Вашингтон да доведат до примирие

Президентът на Ливан Жозеф Аун прие днес специалния пратеник на френския президент Жан-Ив льо Дриан в президентския дворец в Бейрут, предаде ливанската агенция ННА.
По време на разговорите Аун изрази надежда, че преговорите, които се водят във Вашингтон между представители на Ливан, Съединените щати и Израел, ще доведат до положителни резултати.
"Надяваме се тези преговори да доведат до трайно прекратяване на огъня и до край на страданията на ливанския народ, особено на жителите на Южен Ливан", заяви президентът, цитиран от БТА.
Аун приветства подкрепата на приятелски и съюзнически държави за укрепване на примирието и за преминаване към следващите етапи от процеса. Сред тях той посочи изтеглянето на израелските сили от окупираните ливански територии на юг, разполагането на ливанската армия по международно признатата граница и постепенното прекратяване на състоянието на враждебност между Ливан и Израел.
Ливанският президент подчерта и необходимостта да бъдат премахнати всички основания, които Израел би могъл да използва като аргумент за продължаване на военното си присъствие в Южен Ливан.
Според него всяка стъпка в тази посока би оказала положително влияние върху преговорния процес.
По време на срещата бяха обсъдени и въпроси, свързани с бъдещето на мироопазващата мисия на ООН в Ливан.
Аун благодари на френския президент Еманюел Макрон за подкрепата, която Франция оказва на Ливан в различни сфери. Той подчерта значението на традиционно близките отношения между двете държави и определи връзките между Ливан и Франция като исторически и дълбоко вкоренени.
От своя страна Жан-Ив льо Дриан заяви, че посещението му има за цел да потвърди подкрепата и солидарността на Франция с Ливан и неговия народ.