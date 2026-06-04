Ливанският президент: Надяваме се преговорите във Вашингтон да доведат до примирие

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Президентът на Ливан Жозеф Аун прие днес специалния пратеник на френския президент Жан-Ив льо Дриан в президентския дворец в Бейрут, предаде ливанската агенция ННА.

По време на разговорите Аун изрази надежда, че преговорите, които се водят във Вашингтон между представители на Ливан, Съединените щати и Израел, ще доведат до положителни резултати.

"Надяваме се тези преговори да доведат до трайно прекратяване на огъня и до край на страданията на ливанския народ, особено на жителите на Южен Ливан", заяви президентът, цитиран от БТА.

Аун приветства подкрепата на приятелски и съюзнически държави за укрепване на примирието и за преминаване към следващите етапи от процеса. Сред тях той посочи изтеглянето на израелските сили от окупираните ливански територии на юг, разполагането на ливанската армия по международно признатата граница и постепенното прекратяване на състоянието на враждебност между Ливан и Израел.

Ливанският президент подчерта и необходимостта да бъдат премахнати всички основания, които Израел би могъл да използва като аргумент за продължаване на военното си присъствие в Южен Ливан.

Според него всяка стъпка в тази посока би оказала положително влияние върху преговорния процес.

По време на срещата бяха обсъдени и въпроси, свързани с бъдещето на мироопазващата мисия на ООН в Ливан.

Аун благодари на френския президент Еманюел Макрон за подкрепата, която Франция оказва на Ливан в различни сфери. Той подчерта значението на традиционно близките отношения между двете държави и определи връзките между Ливан и Франция като исторически и дълбоко вкоренени.

От своя страна Жан-Ив льо Дриан заяви, че посещението му има за цел да потвърди подкрепата и солидарността на Франция с Ливан и неговия народ.