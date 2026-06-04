Руският специален пратеник е разговарял с Къшнър и Уитков

Руският специален пратеник Кирил Дмитриев заяви, че вчера е разговарял по телефона с американския специален пратеник Стив Уиткоф и зетя на президента Доналд Тръмп Джаред Къшнър, предадоха Ройтерс и ТАСС.

„Буквално вчера разговаряхме по телефона както с Уиткоф, така и с Джаред Къшнър. Диалогът продължава, защото американската страна се опитва да допринесе за мира, американската страна казва на украинската страна, че е необходимо да поеме по пътя на мира, а не постоянно да провокира и да търси конфронтация“, каза той пред журналисти в кулоарите на Петербургския международен икономически форум.

Дмитриев каза, че тема на разговора е било икономическото сътрудничество. „Виждаме, че има много съвместни икономически инициативи, които можем да реализираме. И ние активно ги подготвяме. Съответно се подготвяме за това, че заедно със САЩ бихме могли да инвестираме в различни проекти, които са полезни както за Русия, така и за Съединените щати. В това число и на територията на Русия“, добави той.

Дмитриев каза още, че Русия ще има още контакти с двамата американски посредници тази седмица.

Уиткоф и Къшнър посредничиха между Русия и Украйна, но усилията им са в застой от февруари, когато САЩ и Израел започнаха войната си срещу Иран, отбелязва БТА.