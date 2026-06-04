Франция вдигнала изтребители 11 пъти за седмица заради руски военни самолети

Френски военни самолети са били вдигани по тревога 11 пъти през последната седмица като част от мисията на НАТО за въздушно патрулиране над Балтийския регион, съобщи днес Гийом Верне, говорител на френските въоръжени сили, предадоха Ройтерс и БТА.

Мисията защитава въздушното пространство на трите балтийски държави - Естония, Латвия и Литва - чрез ротация на изтребители на НАТО, тъй като трите страни сами не могат да се справят с тази задача. Самолетите на НАТО се вдигат по тревога заради неидентифицирани или несъобразяващи се с правилата въздухоплавателни средства.

Говорителят на френските сили заяви на седмична пресконференция, че необичайно големият брой вдигания на френски военни самолети в рамките на тази мисия може да е сигнал, че Москва се опитва да демонстрира сила в същата седмица, в която е домакин на ежегодния Международен икономически форум в Санкт Петербург.

„Френският отряд, разположен в рамките на мисията за въздушно патрулиране над Балтийския регион, е извършил множество прехващания на руски военни самолети, летящи без полетни планове и без радиовръзка“, каза говорителят, добавяйки, че сред прехванатите самолети е имало въоръжени изтребители, разузнавателни и транспортни самолети.

Инцидентите следват поредица от случаи, при които военни дронове навлизаха във въздушното пространство на Финландия, Естония, Латвия и Литва, като по този начин подхраниха опасенията, че войната в Украйна може да се разпространи към северните граници на НАТО с Русия.