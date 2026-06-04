Украйна е ударила важни руски военни обекти през нощта

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Украйна е нанесла удари през изминалата нощ по важни руски военни цели, включително по руски патрулен кораб клас "Светляк" на окупирания Кримски полуостров, както и по барутен завод и военни складове на руска територия, съобщи Укринформ.

"На 3 срещу 4 юни подразделения на украинските сили за отбрана поразиха редица важни обекти на руския агресор", се казва в публикация на Генералния щаб на украинските въоръжени сили във Фейсбук.

Според украинския Генерален щаб в Азовско море е бил поразен руски граничен патрулен кораб по проект 10410 с кодово име "Светляк". Все още се уточнява размерът на нанесените щети, пише БТА.

Украинските сили са атакували също район, където са били съсредоточени руски оръжия и военна техника, край Новоегоривка в Харковска област, както и команден пункт в района на Очеретине в Донецка област. Поразени са още склад за боеприпаси край Хринтал в Донецка област, бази за съхранение на горива и смазочни материали в Симферопол в окупирания Крим и в Мелитопол в Запорожка област.

Сред атакуваните обекти е и заводът за барут "Еластик" в руската Рязанска област. Според украински данни е избухнал пожар, обхванал площ от над 400 квадратни метра.

Освен това според Укринформ допълнителен анализ е потвърдил, че при украинския удар срещу петролния терминал в Санкт Петербург снощи е бил унищожен един резервоар за гориво, като са били повредени шест резервоара и две технически товарни съоръжения.

Потвърден е и пожар в складово помещение с площ над 200 квадратни метра в завода "Прогрес" в град Мичуринск, Тамбовска област. Предприятието произвежда части за високоточни оръжия.