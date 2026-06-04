Задържаха около 30 черногорци за допълни проверки на летището в Белград

Около 30 черногорски граждани бяха задържани снощи на летището в Белград, след като слязоха от самолет от Подгорица, кацнал около полунощ местно време след закъснение от няколко часа, съобщиха местни медии, цитирани от БТА.

Сред задържаните е редакторът на черногорския портал „Виести“ Душан Цицмил, който в интервю за сръбската редакция на регионалната телевизия Ен1 посочи, че „никой от пътниците не е изглеждал проблемен и че при кацане е била извършена необичайна проверка“.

„Полетът ни се забави поради лошо време, излетяхме едва след полунощ. За граничен контрол черногорски граждани бяха докарани в специално помещение без никакво обяснение", каза Цицмил пред Ен1.

Както той заявява, по предложение на редакцията на „Виести“, веднага се е свързал с адвокат Мирое Йованович, който също е бил на борда на самолета.

„Адвокатът беше информиран за ситуацията, обади се на дежурния прокурор, за да попита защо сме задържани и какво се е случило, но след около десет минути започнаха да ни връщат документите", добави Цицмил.

„Буквално ни заведоха в една стая. Не съм сигурен какво искаха да направим – дали да останем там известно време или нещо друго. В тази стая имаше и други черногорски граждани, които пътуваха от Барселона. Но бяха приети само мъже“, каза той.

Цицмил добави, че не са получили пълно обяснение защо са били отведени.

„Не ни казаха нищо. След контакта ми с адвоката не получихме никакво обяснение. Просто ни върнаха документите“, казва редакторът на портала „Виести“.

Според него задържаните пътници са прекарали около 40 минути на летището, включително времето, прекарано в преминаване през проверки за сигурност.

На въпроса дали задържането има нещо общо със събитията от вчера в югозападния черногорски град Тиват, когато група от 90 души, пристигнала от Белград, беше задържана и пренасочена обратно към Сърбия, Цицмил отговори: „Вероятно има нещо общо с това, предполагам, но никой от хората в самолета не изглеждаше достатъчно проблематичен, за да се наложи по-нататъшно разследване“.

Летището в Тиват е под засилен полицейски контрол на фона на предстоящата среща на върха ЕС – Западни Балкани на 5 юни, за която в града ще пристигнат висши представители от Брюксел, както и от страните в региона, отбелязва „Виести“. Изданието посочва, че някои от лицата на полета от Белград, за които бе съобщено вчера, са имали криминално досие, а според информация на полицията те са пристигнали, за да осигурят неформално безопасното пристигане и престой на сръбския президент Александър Вучич, който ще вземе участие в срещата на върха ЕС – Западни Балкани.

Министерството на вътрешните работи на Сърбия не е коментирало случая.

Между Сърбия и Черна гора възникна дипломатическо напрежение по повод честванията на 20 годишнината от обявяването на независимост на Черна гора, а сръбският президент Александър Вучич обяви, че няма да участва в тях.