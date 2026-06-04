"Хизбула" поиска Израел да се изтегли до предвоенните си позиции в Ливан

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Основното искане по отношение на Ливан е Израел да се оттегли до позициите, които е заемал преди началото на войната на САЩ и Израел срещу Иран, заяви командирът на силите "Кудс" към Корпуса на гвардейците на ислямската революция Есмаил Каани, цитиран от Ройтерс.

Той добави пред ирански държавни медии, че ливанските бойци скоро ще видят резултатите от своята съпротива.

Подкрепата за съпротивата в Ливан е дълг на всички мюсюлмани, подчерта Каани.

В същото време ливанският президент Жозеф Аун заяви, че споразумението, обявено във Вашингтон след преговори между Израел и Ливан, дава последен "шанс за постигане на всеобщо и окончателно примирие" с Израел. Той добави, че очаква отговор от проиранската организация "Хизбула".

Държавният глава заяви, че ще предаде отговора на групировката на САЩ, чийто президент ще бъде "гарант" за прилагането на това споразумение.

Споразумението предвижда примирие, обвързано с "пълно прекратяване" на обстрела от страна на "Хизбула".

"Всяка страна трябва да поеме отговорността, ако не отговори положително", подчерта Аун, цитиран от БТА.

Очаква се генералният секретар на "Хизбула" Наим Касем да направи изявление днес.

Споразумението за прекратяване на огъня беше обявено в резултат на преговори между Ливан и Израел, проведени вчера под егидата на САЩ. Двете държави не поддържат дипломатически отношения.

Президентът Аун уточни, че Доналд Тръмп "ще определи датата и условията за прилагане на примирието, което може да влезе в сила" до 24 часа, веднага щом се получи отговорът от ливанската страна.

Текстът споменава създаването на "пилотни зони", върху които след изтеглянето на израелските сили ще имат контрол само ливанските въоръжени сили.

"Ливан предложи да започне прилагането" на тази инициатива в район, включващ крепостта Бофор, която в неделя беше окупирана от израелската армия, заяви Жозеф Аун.

От своя страна израелският министър на отбраната Израел Кац заяви, че споразумението предвижда въоръжените сили на страната "на този етап да продължат стрелбата и операциите си на терен" и да останат в граничната "зона за сигурност", "включително в района на Бофор и без завръщане на ливанското население".