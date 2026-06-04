Германия за първи път без място в Съвета за сигурност на ООН

За първи път Германия не беше избрана за непостоянен член на Съвета за сигурност на ООН след гласуването в Общото събрание. Германия претърпя тежко поражение от Португалия и Австрия в надпреварата за спечелване на място на непостоянен член на могъщия Съвет за сигурност на ООН, след като при вчерашното гласуване техните кандидатури успяха да съберат по-голяма подкрепа от нейната, пише БТА.

Германия е била член на Съвета шест пъти в историята си, като за последно тя бе такъв в периода 2019 – 2020 г. Обикновено Берлин се кандидатира за място на всеки 8 години, а депутати отбелязват, че кандидатурата на Федералната република никога досега не е губила надпревара за най-важния орган на Обединените нации.

Вчера Германия отпадна още на първия тур на вота, след като събра едва 104 гласа. За избиране бе необходимо мнозинство от две трети, тоест 127 гласа. Португалия получи 134 гласа, а Австрия – 131. ООН се състои от 193 държави членове, въпреки че към момента Афганистан и Венецуела нямат право на глас.

Резултатът от гласуването е неуспех за германския канцлер Фридрих Мерц и министъра на външните работи Йохан Вадефул, които се опитват да утвърдят Германия като по-значим фактор на международната сцена.

Канцлерът заяви, че Германия ще продължи да изпълнява отговорностите си в ООН, въпреки резултата.

„Задачите, които са ни поверени от ООН, няма да се променят заради този неуспех“, заяви Мерц в Берлин. „Германия продължава да бъде надежден стълб на многостранната система. Носим тази отговорност с решителност“, добави канцлерът.

„Резултатът е разочароващ и това е тежка загуба“, призна Вадефул в Ню Йорк.

В Берлин лидерът на крайнолявата партия „Левите“ Инес Швертнер заяви, че неуспешният опит за получаване на място като непостоянен член в Съвета е подкопал усилията на Мерц да се утвърди като „външнополитически канцлер“.

Пред новинарския портал "Т-Онлайн" (T-Online) Швертнер посочи, че провалената кандидатура е последица от мълчанието на Германия по фундаментални световни конфликти и от липсата на ясно и недвусмислено назоваване от нейна страна на нарушения на международното право.

Алис Вайдел – съпредседателят на популистката крайнодясна партия „Алтернатива за Германия“ (АзГ) – нарече неуспеха „пореден срам“ за Мерц.

Очаквайки изключително оспорван финал в гласуването, Вадефул отпътува за Ню Йорк в края на миналата седмица в опит да убеди колебаещите се членове на ООН малко преди техния вот и да избегне дипломатическо поражение. В крайна сметка обаче усилията не дадоха резултат.

Кампанията на Германия се сблъска с трудности още от самото начало. Берлин се включи в надпреварата през 2020 г. – по-късно от съперниците си Португалия и Австрия. Германската позиция за войната в ивицата Газа също предизвика критики, както се случи и с предпазливата реакция на Берлин по отношение на израелската атака срещу Иран и действията на САЩ във Венецуела.

Въпреки тези трудности в навечерието на гласуването Вадефул демонстрира увереност. Преди началото на заседанието той си направи селфи с австрийската си колега Беате Майнъл-Райзингер и португалския си колега Пауло Ранжел в залата на Общото събрание на ООН.

„Подхождаме към този вот с увереност и позитивна нагласа“, заяви Вадефул пред репортери малко преди гласуването. Австралия и Португалия бяха „наши конкуренти по честен и конструктивен начин“, добави той.

Независимо от резултата и двете държави са „европейски страни и правителства, с които имаме наистина близки отношения“, отбеляза външният министър.

Мерц и Вадефул се надяваха, че членството в Съвета за сигурност на ООН ще позволи на Германия да има по-значима роля в решаването на международни кризи като войната в Украйна и бъдещето на ивицата Газа.

Вадефул многократно е изтъквал, че ООН и Съвет за сигурност на организацията трябва да останат основните институции за намиране на политически решения на войни и конфликти.

Съветът включва 15 от общо 193 държави членове на ООН. Пет ядрени сили и държави победители от Втората световна война са постоянни членове на Съвета и разполагат с право на вето – САЩ, Китай, Русия, Великобритания и Франция. Останалите държави заемат другите 10 непостоянни места в Съвета за сигурност на ротационен принцип за срок от две години.

Малко вероятно е неуспехът на Германия да накара германското правителство да намали ангажираността си към ООН. От друга страна, има голяма вероятност критиците да започнат да твърдят още по-настойчиво, че Берлин внася значителни средства в бюджета на ООН, но не получава достатъчно внимание при разпределението на важните постове.

Германия е на четвърто място по размер на вноските за членство – след САЩ, Китай и Япония. Ако се вземат предвид и бюджетът за мироопазващи мисии и доброволните плащания, тя дори е на второ място.

Германия се кандидатира за едно от двете места, които се освободиха в регионалната група „Западна Европа и други държави“ за периода от 2027 – 2028 година.

Австрия и Португалия ще се присъединят към Зимбабве, Киргизстан, Тринидад и Тобаго, Бахрейн, Колумбия, Демократична република Конго, Латвия и Либерия в състава на Съвета от догодина.

Португалия, държава член на ЕС и НАТО, построи кампанията си върху идеята за по-прозрачен и по-представителен Съвет за сигурност, като същевременно изтъкна като предимство тесните си връзки в исторически план с държавите от Африка и Латинска Америка.

Вероятно неутралният статут на Австрия, която не е член на НАТО, е бил предимство в надпреварата. Възможно е Русия и Китай да приемат Виена като по-приемлив партньор в Съвета за сигурност.

При първата си реакция на резултата Вадефул предположи, че силната подкрепа, която Германия оказва на Украйна, може да е допринесла за загубата. Не е тайна, че Москва водеше кампания срещу кандидатурата на Берлин, заяви германският външен министър.