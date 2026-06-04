Австралия, Великобритания и САЩ с общ проект за подводни дронове

Военният алианс между Австралия, Обединеното кралство и САЩ (АУКУС/AUKUS) ще разработи съвместно нови подводни дронове, обяви американският министър на отбраната Пийт Хегсет, съобщи "Политико".

"Ускоряваме предоставянето на съвременни възможности на нашите военни и днес с удоволствие обявяваме първия знаков проект на AУКУС "Втори стълб", фокусиран върху внедряването на съвременни безпилотни подводни апарати, или БПА", заяви Хегсет на пресконференция в Сингапур.

"Този знаков проект ще предостави набор от високоадаптивни многофункционални БПА, предназначени да подпомагат подводни операции и да поддържат нашето колективно предимство в морската сфера", каза той.

AУКУС е тристранно партньорство за сигурност, създадено през 2021 г. от Австралия, Обединеното кралство и Съединените щати. То се фокусира върху противодействието на влиянието на Китай в Индо-тихоокеанския регион чрез укрепване на военните способности на трите държави чрез разгръщането на атомни подводници, което е известно като "Първи стълб" на алианса, припомня "Политико".

Трите държави също така си сътрудничат в разработването на съвременни технологии, включително изкуствен интелект, квантови изчисления, кибервъзможности и други подводни и отбранителни системи – наричани обобщено "Втори стълб“.

Алиансът цели придобиването от Австралия на атомни подводници от САЩ, съвместното разработване на нова подводница от клас АУКУС и създаването на съоръжения за приемане на американски и британски подводници на австралийска територия, пише БТА.

В средата на 2025 г. Обединеното кралство и Австралия побързаха да уверят САЩ относно ангажимента си към AУКУС, след като Пентагонът разпореди преразглеждане на пакта, което подхрани опасенията, че Вашингтон може да се оттегли от споразумението. Тези опасения отшумяха през октомври, когато американският президент Доналд Тръмп потвърди подкрепата си за алианса.

"Съединените щати, както казахме от самото начало, а и самото преразглеждане, което предприехме, само укрепи това партньорство, остават ангажирани с партньорството AУКУС и действат възможно най-бързо, за да засилят нашето съвместно подводно присъствие в Тихоокеанския регион", заяви в края на миналата седмица Хегсет.

"Това са трите държави, които влагат реални способности, които ще предоставим на бойците през следващата година, и сме изключително доволни, че успяхме да постигнем споразумение", заяви австралийският вицепремиер Ричард Марлс на същата пресконференция.

"Твърде дълго с AУКУС говорихме прекалено много и постигнахме прекалено малко", заяви британският министър на отбраната Джон Хийли. "Това вече се промени под ръководството на нашите три правителства и, както каза президентът Тръмп, сега работим с пълна сила.“

Какво ще пазят подводните дронове на АУКУС

Целта на разработването на подводните дронове от трите страни е да бъде осигурена защитата на подводните кабели и укрепена отбраната в рамките на отбранителния съюз АУКУС, посочи Би Би Си .

Очаква се технологията за БПА да бъде готова до следващата година. Въпреки че общата стойност на проекта не беше посочена, министърът на отбраната на Великобритания Джон Хийи заяви, че страната му ще допринесе за инициативата с 201 млн. долара.

Би Би Си посочва, че в рамките на т. нар. "Втори стълб" на АУКУС партньорските държави работят заедно по "усъвършенствани способности“ в области като хиперзвукови ракети с голям обсег, подводна роботика и изкуствен интелект.

Хийли също така заяви, че за БПА ще бъдат разработени сензори и оръжейни системи, които "бързо ще предоставят на нашите сили авангардни бойни технологии".

Това също така ще им помогне да се справят със заплахите, "включително към нашите подводни кабели и тръбопроводи, от които зависи голяма част от ежедневието ни". Такива усилия ще засилят възпиращия ефект в Тихия океан, Атлантическия океан и водите в Далечния Север, добави британският министър.

Тези намерения бяха обявени, след като преди месец Хили обвини Русия, че провежда тайна операция срещу кабели и тръбопроводи във водите на север от Обединеното кралство. Москва отхвърли обвиненията, посочва Би Би Си.

През декември Обединеното кралство и Норвегия подписаха пакт за преследване на руски подводници в Северния Атлантик с цел защита на подводните кабели.

Обединеното кралство е свързано с около 60 подводни кабела, които според британски официални лица са все по-застрашени от Москва, като през последните няколко години е отбелязано 30-процентно увеличение на руските кораби, забелязани във водите на Обединеното кралство.

Би Би Си допълва, че на други места се подозира, че китайски кораби са повредили подводни кабели във водите около Тайван и в шведски води.

Има и множество съобщения за повредени кабели в Балтийско море.

Миналата седмица в Сингапур тримата министри на отбраната не отговориха на въпрос на Би Би Си дали проектът за безпилотна подводна технология е насочен към противодействие на руските и китайските подводни дейности.

Съгласно първия стълб на отбранителния пакт в Обединеното кралство и Австралия ще бъдат построени атомни подводници за използване от военноморските им сили. За Австралия в частност сделката представлява значително подобрение на военните ѝ способности. Страната ще стане едва втората, която ще получи елитната американска технология за ядрено задвижване след Великобритания, която започна да я получава преди десетилетия.

Но в Австралия все по-често се задават въпроси дали най-големият проект в историята на отбраната на страната може да бъде реализиран навреме, за да замести остаряващите подводници – или изобщо дали това е възможно.

Подводниците по програмата АУКУС се очаква да бъдат готови едва след 2040 г.. Междувременно САЩ и Великобритания ще разполагат на ротационен принцип своите съществуващи атомни подводници в Австралия, а през следващото десетилетие Австралия ще закупи употребявани атомни подводници от САЩ.

Автономно действащи оръжейни системи

В министерството на отбраната на Обединеното кралство преразглеждат едно от основните етични ограничения на съвременната война — а именно, че смъртоносните оръжейни системи винаги трябва да изискват човек да избира целите, отбелязва "Файненшъл Таймс".

Настоящата военна политика на Обединеното кралство, публикувана през 2022 г., гласи, че при избора и атакуването на цели ще има "съобразено с контекста човешко участие". След бързия напредък във войната с дронове, някои официални лица настояват човешкото участие да бъде по избор.

Ал Карнс, министърът на въоръжените сили, посочи, че може да има извънредни обстоятелства, при които машините сами вземат решения за целите.

"Винаги казвам, че трябва да има човек в цикъла. Но трябва да имате възможността да извадите човека от цикъла, когато е необходимо, защото на нашите противници няма да им пука дали има човек в цикъла", каза Карнс пред "Файненшъл Таймс".

Говорейки след срещата на върха на индустрията за дронове в латвийската столица Рига, той каза, че някои съществуващи оръжия на Обединеното кралство вече работят със значителна автономност, "където ракетните системи могат да летят, да идентифицират цели и да ги поразяват".

Неговите коментари отразяват нарастващия дебат в НАТО относно това дали западните въоръжени сили трябва да минимизират дългогодишните етични ограничения, за да се конкурират с противници, които разгръщат все по-автономни системи от дронове и ракети.

Карнс настоя, че неговите възгледи са в съответствие с настоящата политика на правителството на Обединеното кралство. "Имаме строги правила и разпоредби [относно автономните оръжия] и ще се придържаме към тях", каза той.

Бивш морски пехотинец, Карнс беше назначен за министър на въоръжените сили през 2024 г. и се споменава като потенциален, макар и с малки шансове, претендент за поста на министър-председател срещу Киър Стармър в битката за лидерството на Лейбъристката партия, която се очаква по-късно това лято.

Британската доктрина за автономните оръжия, изложена в политически документ на министерството на отбраната, публикуван през 2022 г. под заглавие "Амбициозна, безопасна, отговорна", не изключва включването на изкуствен интелект в оръжейните системи. Но добавя: "Ние сме много ясни, че трябва да има подходящо за контекста човешко участие в оръжията, които идентифицират, избират и атакуват цели".

В писмо на правителството до Службата по въпросите на разоръжаването на ООН от 2024 г. се посочва, че Обединеното кралство не притежава напълно автономни оръжейни системи, "което означава оръжия, които действат без подходящо за контекста човешко участие или извън човешката отговорност и отчетност, и няма намерение да ги разработва. Никоя държава не трябва да разработва или разгръща такива системи."

Карнс не е единственият представител на британската военна общност, който иска да поднови дебата по този въпрос. По време на лекция в Лондон през декември висш британски военен служител предупреди, че противниците вероятно ще използват автономни оръжия във всеки конфликт, като добави, че "машините вече преследват хора на бойното поле в Украйна".

През февруари правителството започна преглед на регулаторната система, уреждаща безпилотните и автономните системи в отбраната, като заяви, че тя трябва да бъде "актуализирана, за да отговаря на настоящата ера на заплахи".

Експерти по международно право казват, че изключването на хората от решенията за набелязване на цели не е изрично забранено съгласно конкретен ангажимент на Обединеното кралство. Но това би могло "да окаже значителен натиск върху съществуващите правни рамки, регулиращи отговорността, предвидимостта и защитата на цивилните в по-широк смисъл", заяви Джесика Дорси, асистент-професор по международно право и съдиректор на изследователската платформа "Реалностите на алгоритмичната война" в Университета в Утрехт, отбелязва "Файненшъл Таймс".

Войната в Иран поднови дебата за автономността във войната, след като американските сили използваха изкуствен интелект в бойни системи като Maven Smart System, за да подпомогнат избора на цели.

Украинската армия използва автономни бойни дронове като Saker Scout, произведен от базираната в Лвов компания Twist Robotics, който търси цели, използвайки компютърно зрение, за да локализира и удари 47 предварително зададени категории военно оборудване, както и пехота.

Смята се, че Русия използва дронове Lancet с усъвършенствано компютърно зрение, за да нанася удари по украински цели автономно, макар че степента на човешко участие не е ясна.

Западни официални лица заявиха, че опасенията относно използването на автономни системи са се засилили след случаен удар на два украински дрона срещу латвийски нефтопреработвателен обект на 7 май.