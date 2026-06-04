Пореден ден на протести срещу нов проектозакон за заплатите в Румъния

Хиляди служители на Националната агенция за данъчна администрация на Румъния протестират днес срещу планирани промени в закона за заплатите на бюджетните служители, които според тях ще намалят съществено доходите им, съобщава телевизия Диджи 24.

Финансови служители от цялата страна обявиха прекъсване на работата от 8:00 часа сутринта до 16:00 часа. Редица седалища на окръжните фискални служби са затворени, а на прозорците им са залепени плакати с послания като "Бунт за достойнство!" или "Един ден без финанси". На някои места гишетата работят, но с намален персонал, отбелязва БТА.

Синдикалистите твърдят, че новият закон, който беше представен за обществено обсъждане в края на миналия месец, ще намали "драстично" надбавките им, като по думите им доходите им може да спаднат с между 2000 и 4000 леи (между 380 и 761 евро).

Протестиращите твърдят, че "несправедливите орязвания" на доходите "удрят директно по достойнството и способността им да упражняват професията си отговорно", отбелязва телевизията. По данни на медията около 18 000 служители, тоест близо 80 процента от персонала на фискалната система, са обявили, че ще протестират днес.

Протести има и в териториалните пенсионни каси, както и в съдилищата, където съдебните секретари изразяват сходни недоволства от планираните промени.

Вчера в Букурещ се състоя многохиляден протест на служителите в общественото здравеопазване и системата за социална помощ, които също изразиха безпокойство, че проектозаконът за заплатите ще намали съществено доходите им. Те изразиха готовност да продължат с протестните действия и дори да свикат обща стачка, ако исканията им не бъдат изпълнени.

Същевременно работещите в службата за спешна помощ в Букурещ също предупредиха, че подготвят широкомащабен протест, отбелязва в. "Адевърул".

Същевременно сайтът Зиаре цитира една от най-големите синдикални конфедерации – Националния синдикален блок, който призовава за "незабавно оттегляне" на проектозакона за заплатите в публичния сектор. "Смятаме, че той е дълбоко опорочен концептуално, изготвен по непрозрачен начин и неспособен да осигури справедливост, предсказуемост и устойчивост на заплатите в обществения сектор", отбелязва синдикалната организация, която твърди, че нормативният акт ще задълбочи несправедливостите в заплащането.

Новият закон за заплатите в бюджетния сектор предвижда единна система на заплатите за бюджетните служители, ограничаване на надбавките и цялостно прилагане на нова 12-степенна схема на заплатите от 1 януари 2027 г. без изключения за определени категории. Той е една от най-важните реформи, с които Румъния се е ангажирала чрез Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ), отбелязват медиите. Крайният срок за приемането му е 1 юли 2026 г., съгласно НПВУ.