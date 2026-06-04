Германия и Австрия подкрепят прекратяването на закрилата за украинските мъже в мобилизационна възраст

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Германия подкрепя предложената промяна в правните регламенти на Европейския съюз (ЕС) за изключване на украинските мъже в мобилизационна възраст от програмата за временна закрила, заяви германският министър на вътрешните работи Александер Добринт преди среща на вътрешните министри на ЕС в Люксембург, цитиран от ДПА и БТА.

Добринт, заяви, че Германия е искала директивата за временна закрила да бъде продължена, но има съмнения дали украинците, подлежащи на военна служба, трябва да бъдат обхванати от нея.

Според него страните от ЕС са споделили различни мнения по въпроса.

„Въпреки това съм уверен, че можем да постигнем решение в тази посока, макар подробностите все още да не са изцяло обсъдени“, заяви консервативният политик.

Бежанците от войната в Украйна се приемат в ЕС съгласно т.нар. директива за временна закрила, което означава, че молбите им за защита не се разглеждат индивидуално.

На срещата на вътрешните министри на ЕС ще се обсъждат две неща – продължаване на сегашния режим на временна закрила, който е в сила до 4 март 2027 г., с още една година за всички бежанци в досегашния му вид или продължаване, но с изключване на украинските мъже на възраст между 23 и 60 години от временната закрила.

„Забелязваме, че през последните месеци се е увеличил и притокът на хора във възраст за военна служба. Това трябва да бъде разгледано“, заяви Добринт.

Австрийският му колега Герхард Карнер, от своя страна, директно призова преди срещата на вътрешните министри на ЕС, украинците във възрастовата граница за служба на фронта, да бъдат изключени от обхвата на европейската закрила, съобщи Укринформ. Карнер направи това в интервю за германския вестник „Велт“.

Той аргументира позицията си с това, че Украйна се нуждае от своите мъже.

„От март 2027 г. не бива повече украинските мъже да получават автоматична закрила. Самата Украйна се нуждае от своите граждани в мобилизационна възраст“, заяви Карнер.

Според него такова решение би помогнало на източноевропейската страна. „Украйна има нужда мъжете ѝ да защитят страната си, но и да поддържат икономическата сила“, добави той.

Карнер подчерта и нуждата от предварителна подготовка на промените. „Трябва да действаме бързо“, заяви той и добави, че трябва да бъде осигурена правна яснота на засегнатите лица, добави Карнер.