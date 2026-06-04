Русия: Европа се въоръжава до зъби

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Говорителката на руското министерство на външните работи Мария Захарова днес обвини Европа, че „се въоръжава до зъби“ и насърчава конфликти на континента, предаде Ройтерс, цитирани от БТА.

Европейските лидери увеличиха военните разходи в отговор на войната на Русия срещу Украйна, както и по думите им заради риска от руска атака срещу страна от НАТО – сценарий, за който Москва твърди, че е абсурден.

Захарова каза още, че Русия е ангажирана в конструктивен диалог и сътрудничество с Армения, но има въпроси относно стратегическите планове на страната.

Отношенията между двете страни, които официално са съюзници, се влошиха на фона на опитите на прозападния арменски премиер Никол Пашинян да си осигури още един мандат начело на страната на изборите в неделя.

Захарова заяви пред репортери, че е нормално Москва да се опитва да разбере в каква посока арменското ръководство се опитва да насочи страната.