Лидерът на "Хизбула" отхвърли условията за примирие между Израел и Ливан

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Ливанската групировка "Хизбула" отхвърля условията на споразумението за прекратяване на огъня между Израел и Ливан, заяви лидерът на групировката Наим Касем, цитиран от ДПА.

"Обявеното споразумение е план за унищожението на една част от ливанския народ и покоряването на другата част", посочи Касем в изявление, излъчено по телевизията.

Лидерът на "Хизбула" призова ливанските власти да прекратят директните преговори с Израел, които той определи като "фарс" и "унижение".

Наим Касем подчерта, че "Хизбула" не е обещавала на никого, че ще преустанови "съпротивата или ответните удари", като допълни, че групировката ще продължава военните си операции в отговор на израелските атаки.

Касем изтъкна, че Северен Израел няма да бъде в безопасност, докато бомбардировките срещу ливански села продължават и докато хора са убивани.

От своя страна Израел обвини "Хизбула" за атаката, при която беше убит военнослужещ на мироопазващата мисия на ООН в Ливан.

Войникът от Временните сили на ООН в Ливан почина от раните си вчера в ранните часове на деня, след като беше транспортиран по въздушен път в болница в столицата Бейрут.

Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) посочиха, че бойци на "Хизбула" са изстреляли снаряди от минохвъргачка, които са поразили пункт на силите на ООН, при което са убили миротвореца в южния ливански град Марджаюн.

Местни власти съобщиха, че при израелски удари в Ливан са били убити най-малко четирима души.

Текущите сражения в Ливан, където ЦАХАЛ окупираха големи райони от южната част на страната, застрашават дипломатическите усилия за прекратяването на войната в Иран и за деблокирането на Ормузкия проток, ключов морски път за международните доставки на петрол и природен газ, отбелязва БТА.