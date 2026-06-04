САЩ, Ливан и Израел обявиха пълно прекратяване на огъня и изтегляне на "Хизбула"

Съединените американски щати, Република Ливан и Държавата Израел и излязоха със съвместно изявление след последната тристранна среща на високо ниво. Огънят се прекратява изцяло, а организацията "Хизбула" ще се оттегли от територията на Ливан.

Текстът на изявлението беше публикуван от правителствата на САЩ, Ливан и Израел. Ето какво гласи то:

Съединените щати свикаха четвъртата тристранна среща на високо ниво между израелски и ливански представители на 2 и 3 юни 2026 г.

В резултат на водените от САЩ преговори, Израел и Ливан се споразумяха за прилагането на прекратяване на огъня. Прекратяването на огъня е обвързано с пълно прекратяване на огъня на "Хизбула" и евакуацията на всички оперативни членове на "Хизбула" от сектора Южен Литани в Ливан.

Двете страни се съгласиха, под ръководството на Съединените щати, бързо да ускорят създаването на пилотни зони, в които ливанските въоръжени сили ще поемат изключителен контрол над територията, с изключение на всички недържавни участници.

Тези стъпки ще позволят напредък към всеобхватно споразумение за мир и сигурност.

Всички страни потвърдиха, че бъдещето на отношенията между Израел и Ливан трябва да бъде решено от двете суверенни правителства. Те отхвърлиха всеки опит, от страна на която и да е държава или недържавен участник, да държи бъдещето на Ливан като заложник.

Израел и Ливан потвърдиха, че нямат враждебни намерения един към друг и се ангажираха да продължат преките преговори за изграждане на доверие, разрешаване на всички нерешени въпроси и работа за постигане на всеобхватно споразумение между двете страни.

Делегациите обсъдиха рамка за сигурност, надграждайки дискусиите в Пентагона на 29 май, насочена към устойчиво гарантиране на суверенитета, сигурността и териториалната цялост на Ливан и Израел. Това включва разпускане на недържавни въоръжени групировки и предотвратяване на повторната им поява.

Всички страни осъдиха атаките на Иран срещу страни в региона и продължаващите дейности, които подкопават стабилността в целия Близък изток, независимо дали чрез подкрепа за посредници или всички други актове на агресия.

Съединените щати потвърдиха продължаващата си подкрепа за двете правителства да упражняват своя суверенитет. Те потвърдиха, че всяко споразумение за прекратяване на военните действия трябва да бъде постигнато директно между двете правителства, с посредничеството на Съединените щати, а не по някакъв отделен път. Съединените щати подчертаха намерението си да подкрепят Ливанските въоръжени сили с цел подобряване на техния капацитет и осигуряване на ефективно упражняване на суверенитет на цялата ливанска територия. Те подчертаха изявлението на държавния секретар Рубио от 2 юни, че Хизбула не е просто враг на Израел и враг на Америка, а враг на Ливан.

Израел потвърди, че неговата сигурност и зачитане на териториалната му цялост могат да бъдат постигнати само чрез разоръжаване на Хизбула и демонтиране на инфраструктурата ѝ в целия Ливан. Те подчертаха значението на преките преговори под ръководството на Съединените щати за разрешаване на всички нерешени въпроси и постигане на траен мир и сигурност.

Ливан потвърди необходимостта от взаимно зачитане на международно признатите граници, спешната нужда от пълно прилагане на прекратяването на военните действия, подчертавайки принципите на териториална цялост и пълен държавен суверенитет. Ливан се ангажира да засили капацитета на Ливанските въоръжени сили, с подкрепата на САЩ, за да упражняват ефективен контрол в цялата страна.

Двете страни се споразумяха да съберат отново политическите и свързаните със сигурността преговори през седмицата на 22 юни с оглед постигане на всеобхватно споразумение. Съединените щати се съгласиха да продължат да улесняват комуникацията между страните междувременно.