Сръбски войник загина в Ливан

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Военнослужещ от сръбската армия загина в Ливан, предават сръбските медии.

Старши сержант Милован Йованович, който е бил част от мироопазващите сили на ООН в Ливан, е починал от наранявания, причинени от ракета, паднала върху базата на ООН, където са разположени мироопазващи сили, включително част от сръбските сили.

След като е ранен, на Милован Йованович е оказана спешна медицинска помощ в болницата в базата, а след това е транспортиран с хеликоптер до Университетския медицински център в Бейрут, където е починал около 4 часа сутринта местно време, съобщи сръбското министерство на отбраната.

Министърът на отбраната Братислав Гашич и началникът на Генералния щаб на сръбските въоръжени сили генерал Милан Мойсилович изпратиха телеграми със съболезнования до семейството на загиналия военнослужещ.

Президентът на Сърбия Александър Вучич също изрази съболезнования на семейството, приятелите и съратниците на Милован Йованович.

Телеграма със съболезнования беше изпратена и от вицепремиера и министър на вътрешните работи Ивица Дачич.

Председателят на Европейския съвет Антонио Коща, който е на посещение в Белград, също изрази съболезнования за смъртта на сръбския войник в Ливан по време на обща пресконференция със сръбския президент Вучич, която се състоя в Палатата на Сърбия в Белград.