За първи път от 60 години: Паразит, ядящ живата плът на животни, достигна САЩ

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В САЩ откриха паразит, който се храни с плътта на топлокръвни животни. Това е първи такъв случай от 1966 г. насам.

New World Screwworm (NWS) е вид муха, която се разпространява в Мексико през последната година и вече е установен при теле в Тексас, съобщи в сряда вечерта Министерството на земеделието на САЩ (USDA).

Усилия за забавяне на навлизането на паразита в страната се предприемат още от началото на увеличаването на случаите в Централна Америка и Мексико, пише Би Би Си.

Случаят е потвърден в град Ла Прайър, Тексас, на около 48 километра от границата между САЩ и Мексико. Американските животновъди се опасяват, че евентуална епидемия може да намали стадата, да свие производството на говеждо месо и да доведе до по-високи цени за потребителите.

Винтовите мухи са паразитни насекоми, чиито женски снасят яйца в открити рани и лигавици на животните. След излюпването си стотици ларви се впиват в живата плът с острите си устни органи и постепенно унищожават тъканите, като в крайна сметка могат да убият своя гостоприемник, ако не бъде лекуван.

NWS може да заразява и хора, и домашни любимци, но рискът за хората е нисък, а случаите на заразяване са редки. Мухата не представлява опасност за безопасността на храните.

Първият случай в САЩ от 60 години е открит при триседмично теле, като ларвите са намерени в областта на пъпа му.

Придвижването на заразени животни е най-честият начин за разпространение на паразита, затова USDA и властите в Тексас създават зона за наблюдение и карантина с радиус от 20 километра.

Подготвя се и освобождаването на милиони стерилни винтови мухи. Женските се чифтосват само веднъж през живота си, а яйцата, снесени след чифтосване със стерилни мъжки, остават неоплодени и не се излюпват.

Министерството на земеделието на САЩ се подготвя за евентуално огнище от известно време и твърди, че предприетите мерки са забавили навлизането на паразита с около една година.

Министърът на земеделието на САЩ Брук Ролинс увери животновъдите, че служители на USDA вече са пристигнали в Южен Тексас, за да подпомогнат действията на място. Тя призова производителите на добитък да бъдат особено бдителни.

Въпреки това комисарят по земеделието на Тексас Сид Милър разкритикува реакцията на федералните власти.

„Вместо да използва всички налични инструменти, USDA действа твърде бавно и разчиташе единствено на частично решение, чието пълно прилагане отнема години", заяви той пред Reuters, визирайки програмата за освобождаване на стерилни мухи.