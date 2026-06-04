МААЕ призова Иран за пълно сътрудничество

Надзорната агенция на ООН за ядрената енергетика днес изпрати доклад до страните членки, в който повтаря призива си към Иран спешно да информира агенцията за това какво се е случило с обогатения му уран след бомбардировките миналата година и настоява инспекциите да бъдат изцяло възобновени, предадоха Ройтерс и БТА.

“Генералният директор (на Международната агенция за атомна енергия, МААЕ Рафаел Гроси) подчерта пред Иран, че е наложително и спешно да се приложи ефективно споразумението за предпазни мерки по ДНЯО (Договора за неразпространение на ядрено оръжие) и че неговото прилагане не може да бъде спряно от Иран при никакви обстоятелства“, се казва в поверителния доклад.

В документа се признава, че липсата на достъп на служители на МААЕ до ключови ядрени обекти в Иран представлява “причина за безпокойство относно разпространението“.

“Въпреки че Агенцията признава, че военните атаки срещу ирански ядрени съоръжения и обекти създадоха безпрецедентна ситуация, от решаващо значение е тя (МААЕ) да може да извършва дейности по проверка в Иран без забавяне“, се казва още в доклада.

Според документа МААЕ оценява, че запасите на Техеран от обогатен уран към 13 юни 2025 г. не са се променили спрямо предишни доклади.