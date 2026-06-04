Макрон: Франция подкрепя примирието в Ливан и е готова да съдейства

Френският президент Еманюел Макрон заяви, че Франция подкрепя новото споразумение за прекратяване на огъня в Ливан, обявено от САЩ, и че страната е готова "да съдейства в тази насока" в рамката на координационен механизъм с Вашингтон, предадоха Франс прес и БТА.

"Подкрепяме споразумението за прекратяване на огъня между Ливан и Израел, както и всяка инициатива, която ни помага да възстановим мира, да се борим срещу тероризма и напълно да утвърдим суверенитета и териториалната цялост на Ливан", обяви Макрон по време на пресконференция с президента на Черна гора Яков Милатович в град Цетине.

"Франция, разбира се, е винаги на разположение да съдейства за постигането напредък в тази насока. В момента действа координационен механизъм, в който участват САЩ и Франция. Ако споразумението за прекратяването на мира е трайно, то трябва да задействаме именно този механизъм, за да може да следим за прилагането на споразумението", допълни френският президент.