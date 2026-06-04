Десетки евреи са задържани в Израел след щурм в дома на съдия (Видео)

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Десетки ултраортодоксални евреи бяха задържани, след като щурмуваха дома на заместник‑председателя на Върховния съд на Израел в знак на протест срещу ареста на членове на тяхната общност, противопоставящи се на военната служба, съобщи израелската полиция, цитирана от Франс прес и БТА.

Снощи органите на реда са били извикани в Алон Швут, израелско селище на окупирания Западен бряг, "след нарушение на обществения ред и щети, нанесени на дома и имуществото на заместник‑председателя на Върховния съд Ноам Солберг от десетки размирници", се казва в полицейско съобщение.

"Десетки заподозрени бяха арестувани и отведени в полицейското управление за разпит", уточнява полицията.

Снимки, публикувани от израелски медии, показват счупени прозорци и разбити саксии до входа на къщата, както и автомобил със счупено стъкло.

Очакваше се правителството на министър-председателя Бенямин Нетаняху да гласува закон за набор на ултраортодоксалните евреи, които в голямата си част са освободени от военна служба. Но премиерът, зависим от ултраортодоксалните си съюзници, за да остане на власт, отлага приемането на такъв закон, предпочитайки проект, който би позволил на ултраортодоксалните да избегнат военната служба.

Върховният съд неколкократно оспорва тази привилегия и решение от 2024 г. предвижда тяхното включване в армията. Съдия Солберг неведнъж е критикувал полицията, че не действа достатъчно твърдо срещу онези, които отказват да служат.

През последните седмици млади ултраортодоксални евреи бяха арестувани, защото не са се явили на наборните комисии след повиквателна.

Група ултраортодоксални демонстранти щурмува през април дома на началника на израелската военна полиция, като се барикадира в градината му, припомня АФП.