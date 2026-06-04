За възможно намаляване на средствата за земеделие предупреждава Станислав Стоянов - евродепутат от българската делегация от “Възраждане”, зам.-председател на групата “Европа на суверенните нации” (ЕСН) и на едноименната партия, който е член на Комисията по земеделие в Европейския парламент.

Бюрокрацията в сферата на земеделската политика също беше засегната на среща с български медии, която се проведе днес в сградата на Европейския парламент. Той отбеляза заявки от страна на председателя на Европейската комисия за намаляване на бюрокрацията, но със съжаление съобщи, че към момента казаното от Урсула фон дер Лайен по-скоро е само на думи.

Засегнати бяха проблемите с повишените цени на горива и торове.

“Мое предложение беше, когато се отпускат пари за торове, то те да се закупуват от европейски производители, за да може парите да остават в ЕС.”, каза Станислав Стоянов.

Негов приоритет е за България да бъде запазен размерът на земеделския бюджет и е против обединяването на двата стълба на общата селскостопанска политика, тъй като то носи много неясноти.

На вниманието на медиите беше представен и календар на събитията, свързани с новата земеделска политика и разглеждането на въпроса за субсидиите в Европесйкия парламент.

Беше засегнат и въпроса за транспорта на животни и въведените изисквания, които затрудняват животновъдите и които неведнъж са били обект на разискване на заседания на Европейската комисия. Според Стоянов те са нереалистичи, непостижими и биха могли да бъдат пагубни.

Обект на обсъждането беше и споразумението с "Меркосур", като Станислав Стоянов каза, че решението на Европейския парламент беше заобиколено с лека ръка от Европейската комисия. Стоянов каза, че това заобикаляне е притеснителен сигнал, защото Европейският парламент е единствената институция, която е пряко избрана от гражданите. Той акцентира, че към момента в Съда на Европейския съюз има постъпила жалба по отношение на “Меркосур” и до произнасянето му контролът трябва а остане изцяло в националните държави.