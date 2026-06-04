Никушор Дан номинира евродепутата Еуджен Томак за премиер на Румъния

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Румънският президент Никушор Дан съобщи днес, че номинира евродепутата Еуджен Томак за премиер на страната, предаде Аджерпрес, цитирана от БТА.

Номинацията идва след близо месец преговори с политическите партии, след като коалиционното правителство, оглавявано от лидера на либералите Илие Боложан, беше свалено с вот на недоверие на 5 май.

Еуджен Томак е роден през 1981 г. в района на град Измаил, Одеска област, в днешна Украйна (по онова време в рамките на СССР). Завършил е историческия факултет на Букурещкия университет и има над 20-годишен опит в националната и европейската политика, според справка в официалния сайт на президентството.

В периода 2012-2019 г. е депутат в румънския парламент, а от 2019 г. е член на Европейския парламент, като в момента е част от политическата група "Обнови Европа".

Той също така е лидер на извънпарламентарната Партия "Народно движение", основана от бившия президент Траян Бъсеску, която беше част от румънския парламент в периода 2016-2020 г.

От 2025 г. Томак е почетен съветник на президента Никушор Дан за връзките с румънците от цял свят.

Според конституцията Томак разполага с 10 дни, за да представи в парламента състава и управленската програма на новото правителство. За да встъпи в длъжност, новият кабинет ще трябва да получи подкрепата на най-малко 233 депутати и сенатори в 465-местния парламент.