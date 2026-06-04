Никушор Дан номинира евродепутата Еуджен Томак за премиер на Румъния

Румънският президент Никушор Дан съобщи днес, че номинира евродепутата Еуджен Томак за премиер на страната, предаде Аджерпрес, цитирана от БТА.
Номинацията идва след близо месец преговори с политическите партии, след като коалиционното правителство, оглавявано от лидера на либералите Илие Боложан, беше свалено с вот на недоверие на 5 май.
Еуджен Томак е роден през 1981 г. в района на град Измаил, Одеска област, в днешна Украйна (по онова време в рамките на СССР). Завършил е историческия факултет на Букурещкия университет и има над 20-годишен опит в националната и европейската политика, според справка в официалния сайт на президентството.
В периода 2012-2019 г. е депутат в румънския парламент, а от 2019 г. е член на Европейския парламент, като в момента е част от политическата група "Обнови Европа".
Той също така е лидер на извънпарламентарната Партия "Народно движение", основана от бившия президент Траян Бъсеску, която беше част от румънския парламент в периода 2016-2020 г.
От 2025 г. Томак е почетен съветник на президента Никушор Дан за връзките с румънците от цял свят.
Според конституцията Томак разполага с 10 дни, за да представи в парламента състава и управленската програма на новото правителство. За да встъпи в длъжност, новият кабинет ще трябва да получи подкрепата на най-малко 233 депутати и сенатори в 465-местния парламент.