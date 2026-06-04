Черногорският президент: Посещението на Макрон е признание за постиженията ни по пътя към ЕС

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Президентът на Черна гора Яков Милатович заяви днес, че посещението на френския президент Еманюел Макрон е признание за страната и за постиженията ѝ по пътя към Европейския съюз, съобщава изданието "Виести", цитирано от БТА.

Макрон пристигна в старата столица Цетине по-рано днес, където беше посрещнат от Милатович.

Черногорският президент посочи, че днес е "голям ден за Черна гора", тъй като това е първото посещение на френския държавен глава в страната.

"Днес, когато Черна гора е най-близо до ЕС, подкрепата на Франция има огромна стойност", изтъкна той на съвместна пресконференция с Макрон.

Милатович каза, че целта на Черна гора е да стане следващата членка на ЕС през 2028 г. и изрази увереност, че тази цел ще бъде постигната скоро, включително с подкрепата на Франция.

Макрон от своя страна заяви, че е щастлив да бъде в Черна гора днес, ден преди утрешната среща на върха ЕС – Западни Балкани, която ще се състои в Тиват.

"Искаме да развием партньорството си с Черна гора. През последните години сме инвестирали много в двустранните отношения и сме постигнали голям напредък чрез подписването на споразумения, които улесняват сътрудничеството в редица сфери", посочи френският президент.

Той добави, че Франция остава до Черна гора и продължава да я подкрепя във финалната фаза към членството ѝ в ЕС.

"Искам да приветствам отличната работа, която сте свършили заедно с премиера и правителството. Извършихте реформи, затворихте всички глави. Вярвам, че Европа ще бъде обединена, Франция остава до вас и ви подкрепя", подчерта той.

Очаква се по-късно днес Милатович да връчи на френския президент орден "Черна гора" – най-високото държавно отличие в страната, отбелязва изданието.