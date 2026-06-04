Ливанската армия влезе в граничен град след изтеглянето на израелските войски

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Ливанската армия влезе в южния граничен град Дибин, след като потвърди, че израелските сили са се изтеглили от района - поредна стъпка към прилагането на подкрепеното от САЩ примирие между Ливан и Израел, предадоха ДПА и БТА.

Според изявление на армията нейно подразделение е премахнало земни насипи, издигнати от израелските войски по пътя към Дибин.

Армейски части са започнали постепенно разполагане в и около града в координация с механизма за наблюдение на примирието и с миротворците от Временните сили на ООН в Ливан (ЮНИФИЛ), се казва още в изявлението. Специализирани инженерни екипи също извършват огледи и разчистват невзривени боеприпаси, оставени в района.

Армията призовава жителите да не доближават зоната и да следват военните инструкции, докато процесът на разполагане приключи.

Ливански медии съобщиха, че армейски части, придружени от булдозери, са напредвали по пътя Маржаяун–Дибин–Ибл ас Саки, преди да се разположат вътре в града. Израелски войски бяха влезли в него по време на последните си сухопътни операции в Южен Ливан, преди да се изтеглят днес.

Европейският съюз ще предостави помощ от 100 милиона евро за ливанската армия, след обявяването на споразумение за прекратяване на огъня между Израел и Ливан, съобщи върховният представител на ЕС по външната политика Кая Калас, цитирана от Франс прес.

Този пакет "ще помогне на ливанската държава да утвърди своя монопол върху оръжията и да разоръжи недържавни формирования като "Хизбула", заяви тя в комюнике.

"Най‑добрият начин да се премахне заплахата, която представлява "Хизбула", е укрепването на ливанската държава", подчерта Калас.

Ливанската армия ще започне да се разполага "в пилотни зони" в южната част на страната, обяви днес премиерът Науаф Салам, ден след като във Вашингтон беше съобщено за споразумението за прекратяване на огъня между Ливан и Израел. Споразумението, отхвърлено от проиранската организация, предвижда създаването на тези зони, контролирани изключително от редовната армия, след израелското изтегляне от южните части на Ливан.